Звісно, це привід зробити висновки, що сприймати на віру трансляцію "слів" тими, хто, можливо, був зацікавлений у такому поширенні, у таких чутливих темах не можна . Без перевірки та підтвердження першоджерела.

Рано чи пізно, питання можливих компромісів чи безкомпромісності з боку України як частина переговорів буде звучати. Позиція США, як ми знаємо, полягає у тому, що рух до миру передбачає компроміси і від України, і від Росії.

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Тому хотілося б, щоб ті, хто приймають рішення, і військове керівництво, і політичне (у тому числі парламентарії) досягли прийнятних рішень (з урахуванням позиції суспільства) до того, як це чи свідомо, чи несвідомо може стати предметом різних витоків, і далі створення напруження навколо цього.

Джерело

Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня

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