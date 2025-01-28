"Заява" Буданова: не сприймати на віру трансляцію "слів"
З приводу "заяви" Буданова про перемовини та терміни, яку він ніби зробив, і яку потім спростувало ГУР як фейк
Звісно, це привід зробити висновки, що сприймати на віру трансляцію "слів" тими, хто, можливо, був зацікавлений у такому поширенні, у таких чутливих темах не можна. Без перевірки та підтвердження першоджерела.
Але це "інформаційне проговорення" викриває дещо інше.
Рано чи пізно, питання можливих компромісів чи безкомпромісності з боку України як частина переговорів буде звучати. Позиція США, як ми знаємо, полягає у тому, що рух до миру передбачає компроміси і від України, і від Росії.
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Тому хотілося б, щоб ті, хто приймають рішення, і військове керівництво, і політичне (у тому числі парламентарії) досягли прийнятних рішень (з урахуванням позиції суспільства) до того, як це чи свідомо, чи несвідомо може стати предметом різних витоків, і далі створення напруження навколо цього.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
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