Про це пише Radio NV з посиланням на джерела.

Один зі співрозмовників видання розповів, що Королевська, яка виїхала за кордон ще до повномасштабного російського вторгнення, наразі підтримує зв'язок з депутатською групою "Платформа за життя та мир", яку заснували колишні члени ОПЗЖ.

"Вона знаходиться у депутатському чаті групи, і у режимі реального часу бачить все, що відбувається і знає про всі засідання Ради, комітетів, коли і які голосування. Її не виключили, на відміну від того ж Рената Кузьміна, або Олега Волошина (екснародні депутати ОПЗЖ), або її чоловіка Юрія Солода", – зазначило джерело видання.

До того ж за словами співрозмовника, Королевська підтримує зв'язок з екснардепом Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ. Джерело додало, що саме за його підтримки у Європі проходило декілька подій, спрямованих на підтримку українських біженок, які організовувала Наталія Королевська.

Про Наталію Королевську

Наталія Королевська є українською політичною та державною діячкою, яка виступала з проросійською позицією. Вона обіймала посаду міністерки соціальної політики України з 2012 по 2014 рік і була обрана народною депутаткою у кількох скликаннях.

Також Королевська представляла Опозиційний блок та ОПЗЖ, і була членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. У лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення РФ, вона покинула країну та виїхала за кордон.

У червні 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило її в розшук за підозрою у недостовірному декларуванні.