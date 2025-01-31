Екснардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська відповідає за зв'язок партії з РФ, – Radio NV
Колишня народна депутатка від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Королевська відповідає за зв'язок депутатської групи у парламенті з РФ
Про це пише Radio NV з посиланням на джерела.
Один зі співрозмовників видання розповів, що Королевська, яка виїхала за кордон ще до повномасштабного російського вторгнення, наразі підтримує зв'язок з депутатською групою "Платформа за життя та мир", яку заснували колишні члени ОПЗЖ.
"Вона знаходиться у депутатському чаті групи, і у режимі реального часу бачить все, що відбувається і знає про всі засідання Ради, комітетів, коли і які голосування. Її не виключили, на відміну від того ж Рената Кузьміна, або Олега Волошина (екснародні депутати ОПЗЖ), або її чоловіка Юрія Солода", – зазначило джерело видання.
До того ж за словами співрозмовника, Королевська підтримує зв'язок з екснардепом Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ. Джерело додало, що саме за його підтримки у Європі проходило декілька подій, спрямованих на підтримку українських біженок, які організовувала Наталія Королевська.
Про Наталію Королевську
Наталія Королевська є українською політичною та державною діячкою, яка виступала з проросійською позицією. Вона обіймала посаду міністерки соціальної політики України з 2012 по 2014 рік і була обрана народною депутаткою у кількох скликаннях.
Також Королевська представляла Опозиційний блок та ОПЗЖ, і була членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. У лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення РФ, вона покинула країну та виїхала за кордон.
У червні 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило її в розшук за підозрою у недостовірному декларуванні.
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