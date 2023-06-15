НАБУ оголосило в розшук екснардепку Наталію Королевську
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську
Відповідну інформацію розміщено на сайті МВС.
Зазначається, ко колишню депутатку підозрюють у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.
Крім того, на сайті МВС Королевська вказана, як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.
Довідка.
Наталія Королевська є українською політичною та державною діячкою, яка виступала з проросійською позицією. Вона займала посаду міністра соціальної політики України з 2012 по 2014 рік і була обрана народною депутаткою у кількох скликаннях.
Також Королевська представляла Опозиційний блок та ОПЗЖ, і була членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році, вона покинула країну та виїхала за кордон.
- У листопаді 2022 року у нардепки від ОПЗЖ Наталії Королевської виявили землю під Москвою, НАЗК передало САП дані про її спосіб життя.
- Раніше ЗМІ писали, буцімто Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії ОПЗЖ, склали депутатські мандати. Нині, за даними журналістів, вони мешкають в ОАЕ.
- 15 лютого Наталія Королевська та Юрій Солод офіційно подали заяви на складання депутатських повноважень.
- 17 лютого, НАБУ і САП повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
- Верховна Рада України на засіданні 24 лютого позбавила мандатів Наталю Королевську та Юрія Солода.
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