НАБУ оголосило в розшук екснардепку Наталію Королевську

Відповідну інформацію розміщено на сайті МВС.

Зазначається, ко колишню депутатку підозрюють у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Крім того, на сайті МВС Королевська вказана, як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.

Довідка.

Наталія Королевська є українською політичною та державною діячкою, яка виступала з проросійською позицією. Вона займала посаду міністра соціальної політики України з 2012 по 2014 рік і була обрана народною депутаткою у кількох скликаннях.

Також Королевська представляла Опозиційний блок та ОПЗЖ, і була членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році, вона покинула країну та виїхала за кордон.