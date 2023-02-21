Рада розгляне постанову про позбавлення мандатів Королевської та Солода
21 лютого, Верховній Раді України офіційно запропонували позбавити мандатів нардепів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську та Юрія Солода
Про це йдеться в проєктах постанов.
На засіданні 21 лютого комітет ВРУ розглянув особисту заяву народної депутатки України – члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Наталії Королевської про складення депутатських повноважень.
"Комітет прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Королевської Н.Ю." та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому", – йдеться в документів.
Також у Раді винесуть на голосування дострокове припинення повноваження народного депутата України Юрія Солода, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 47 Донецької області.
Повідомляється, що Королевська та Солод подали заяву 22 січня.
У Верховній Раді розглянуть постанову на найближчому пленарному засіданні.
- У листопаді 2022 року у нардепки від ОПЗЖ Наталії Королевської виявили землю під Москвою, НАЗК передало САП дані про її спосіб життя.
- Раніше ЗМІ писали, буцімто Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії ОПЗЖ, склали депутатські мандати. Нині, за даними журналістів, вони мешкають в ОАЕ.
- 15 лютого народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Солод, які входили до фракції ОПЗЖ, офіційно подали заяви на складання депутатських повноважень.
- 17 лютого, НАБУ і САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Мова йде про Наталію Королевську.
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