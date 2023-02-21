Рада розгляне постанову про позбавлення мандатів Королевської та Солода

Про це йдеться в проєктах постанов.

На засіданні 21 лютого комітет ВРУ розглянув особисту заяву народної депутатки України – члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Наталії Королевської про складення депутатських повноважень.

"Комітет прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Королевської Н.Ю." та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому", – йдеться в документів.

Також у Раді винесуть на голосування дострокове припинення повноваження народного депутата України Юрія Солода, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 47 Донецької області.

Повідомляється, що Королевська та Солод подали заяву 22 січня.

У Верховній Раді розглянуть постанову на найближчому пленарному засіданні.