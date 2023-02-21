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Рада розгляне постанову про позбавлення мандатів Королевської та Солода

21 лютого, 2023 вiвторок
16:41
політика Верховна Рада

21 лютого, Верховній Раді України офіційно запропонували позбавити мандатів нардепів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську та Юрія Солода

Про це йдеться в проєктах постанов.

На засіданні 21 лютого комітет ВРУ розглянув особисту заяву народної депутатки України – члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Наталії Королевської про складення депутатських повноважень.

"Комітет прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Королевської Н.Ю." та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому", – йдеться в документів.

Також у Раді винесуть на голосування дострокове припинення повноваження народного депутата України Юрія Солода, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 47 Донецької області.

Повідомляється, що Королевська та Солод подали заяву 22 січня.

У Верховній Раді розглянуть постанову на найближчому пленарному засіданні.

  • У листопаді 2022 року у нардепки від ОПЗЖ Наталії Королевської виявили землю під Москвою, НАЗК передало САП дані про її спосіб життя.
  • Раніше ЗМІ писали, буцімто Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії ОПЗЖ, склали депутатські мандати. Нині, за даними журналістів, вони мешкають в ОАЕ.
  • 15 лютого народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Солод, які входили до фракції ОПЗЖ, офіційно подали заяви на складання депутатських повноважень.
  • 17 лютого, НАБУ і САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Мова йде про Наталію Королевську.  
Верховна Рада
ВРУ
ОПЗЖ
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