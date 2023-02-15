До Ради офіційно надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та Солода

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно", - написав він.

Стефанчук наголосив, що позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, відповідно до Конституції України.

Згідно з заявами, Королевська складає повноваження депутата через стан здоров’я та сімейні обставини, Солод – через сімейні обставини.