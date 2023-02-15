До Ради офіційно надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та Солода
Народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Солод, які входили до фракції ОПЗЖ, офіційно подали заяви на складання депутатських повноважень
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно", - написав він.
Стефанчук наголосив, що позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, відповідно до Конституції України.
Згідно з заявами, Королевська складає повноваження депутата через стан здоров’я та сімейні обставини, Солод – через сімейні обставини.
- Раніше ЗМІ писали, буцімто Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії ОПЗЖ, склали депутатські мандати. Нині, за даними журналістів, вони мешкають в ОАЕ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 41.75Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе