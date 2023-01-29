Королевська та її чоловік склали депутатські мандати, - ЗМІ

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українському парламенті.

"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.

Також про це повідомляє видання Українська правда, теж посилаючись на співрозмовників у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.

Довідка

Нещодавно Наталія Королевська та Юрій Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами журналістського розслідування "Батальйон Дубай".

Як встановили медіа, з початком повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая (ОАЕ), таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого. В Арабський Еміратах, як стверджується, подружжя пов'язане із девелопментом.

Читайте також: У нардепки від ОПЗЖ Королевської виявили землю під Москвою, НАЗК передало САП дані про її спосіб життя

Рідний брат політикині - Юрій Королевський живе та працює у Москві. Займається будівельним бізнесом. Відповідав за будівництво у мерії столиці Росії й був заступником міністра регіонального розвитку РФ.

Королевська походить з Луганська.

До ОПЗЖ була у партії "Батьківщина", а також розвивала власний політичний бренд "Україна - вперед!".