Королевська та її чоловік склали депутатські мандати, - ЗМІ
Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата, відповідну заяву також написав і її чоловік Юрій Солод
Про це РБК-Україна повідомило джерело в українському парламенті.
"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.
Також про це повідомляє видання Українська правда, теж посилаючись на співрозмовників у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.
Довідка
Нещодавно Наталія Королевська та Юрій Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами журналістського розслідування "Батальйон Дубай".
Як встановили медіа, з початком повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая (ОАЕ), таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого. В Арабський Еміратах, як стверджується, подружжя пов'язане із девелопментом.
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Рідний брат політикині - Юрій Королевський живе та працює у Москві. Займається будівельним бізнесом. Відповідав за будівництво у мерії столиці Росії й був заступником міністра регіонального розвитку РФ.
- Королевська походить з Луганська.
- До ОПЗЖ була у партії "Батьківщина", а також розвивала власний політичний бренд "Україна - вперед!".
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