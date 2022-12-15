Про це повідомили в НАЗК.

Так під час моніторингу способу життя Королевської було виявлено факти, які свідчать про її незаконне збагачення на суму 49,6 млн грн.

У нардепки під час моніторингу виявили земельну ділянку в Підмосков'ї, якою вона володіє з 2005 року. Вартість ділянки складає понад 2 млн рублів (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021). Її вона не вказала в декларації.

Також НАЗК під час моніторингу виявило в нардепки умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік. У ній Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв. м у Київські області, які належать її батькові.

Утім виявилося, що зазначений житловий будинок суміжний з іншим будинком, який розташований на сусідній земельній ділянці, яка також належить її батькові. Ці дві ділянки також суміжні з іншими двома незадекларованими ділянками. Разом вони складають єдиний комплекс, що огороджений суцільним парканом, який батько Королевської взяв в іпотеку у 2019 році.

"Договір позики було укладено у 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської", - зазначають у НАЗК.

Також там додають, що сума забезпечення за договором іпотеки становить 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Проте реальна сума доходів за 15 років (з 1998 по 2013) майже в 300 разів менша за заявлену і складає 165 тис. грн без податків і витрат на проживання.

"На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики", - пишуть у НАЗК.

Попри це, вона вказала в декларації за 2020 рік факт користування домоволодінням у селі Лісники, що входить у житловий комплекс її батька.

Крім того, Королевську підозрюють у можливому ухилянні від сплати податків. Так за 2020 рік вона задекларувала близько 27 млн грн готівкою. Однак це не підтверджено джерелами доходів.

Усі результати моніторингу НАЗК передасть до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 ККУ). Також за фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали направлять до БЕБ.

7 листопада "Схеми" опублікували розслідування, у якому розповіли, що нардепка Наталія Королевська приховує свою земельну ділянку в Московській області в РФ.