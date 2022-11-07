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Нардепка Наталія Королевська 16 років приховувала нерухомість у Росії, – "Схеми"

7 листопада, 2022 понедiлок
22:10
Суспільство

Народна депутатка, обрана за списком нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя", Наталія Королевська, від 2005 року є власницею земельної ділянки в Московській області Росії

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як з'ясували журналісти "Схем", Королевська володіє земельною ділянкою в селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. Про це свідчать дані з офіційного реєстру речових прав Росії. 

Джерело: "Схеми"

Нерухомість Королевської розташована в курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу розкинувся "Яхрома Парк" – гірськолижний курорт на 150 гектарів.

Власницею земельної ділянки, на якій розташований будинок, Королевська є з 2005 року. 

Наталію Королевську вперше обрали до українського парламенту 2006 року. Відтоді у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії. Хоча як народна депутатка мусила б це робити. Такі дії можуть мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей. 

Як зазначив "Схемам" голова правління ГО "Антикорупційний штаб" і заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик, у цьому випадку може йтися про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, тобто декларування недостовірної інформації. Або ж стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо майно набуте без законних джерел доходів.

Народна депутатка Наталія Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення. Починаючи з лютого, вона не відвідує засідання Верховної Ради. 

Під час підготовки матеріалу журналісти з’ясували, що Наталія Королевська перебувала в Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, вона проходить лікування. 18 жовтня на запит "Схем" в апараті Верховної Ради відповіли: потрібно 20 додаткових днів, щоб пояснити, з яких причин Королевська не ходить до парламенту.

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