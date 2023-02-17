Земля і будинок в РФ: нардепці оголосили підозру в приховуванні майна, раніше в Королевської виявили нерухомість під Москвою
У п'ятницю, 17 лютого, НАБУ і САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік
Про це повідомляє офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України.
Дії нардепки кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020).
"Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона "забула" про майно у РФ: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн. Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК", - пишуть у НАБУ.
За інформацією "Суспільного", мова йде про Наталію Королевську.
- У листопаді у нардепки від ОПЗЖ Наталії Королевської виявили землю під Москвою, НАЗК передало САП дані про її спосіб життя.
- Раніше ЗМІ писали, буцімто Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії ОПЗЖ, склали депутатські мандати. Нині, за даними журналістів, вони мешкають в ОАЕ.
- 15 лютого народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Солод, які входили до фракції ОПЗЖ, офіційно подали заяви на складання депутатських повноважень.
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