Земля і будинок в РФ: нардепці оголосили підозру в приховуванні майна, раніше в Королевської виявили нерухомість під Москвою

Про це повідомляє офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України.

Дії нардепки кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020).

"Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона "забула" про майно у РФ: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн. Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК", - пишуть у НАБУ.

За інформацією "Суспільного", мова йде про Наталію Королевську.