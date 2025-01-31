Європейський центробанк уперше за 23 роки змінить дизайн банкнот євро: обиратимуть із двох варіантів

Про це повідомляє Independent.

Нині на євро зображені безіменні мости й вікна, темами нового дизайну можуть стати діячі культури або комбінація птахів і річок.

У першому випадку на банкнотах будуть зображені відомі європейці: грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка руху за мир Берта фон Зуттнер.

На зворотному боці таких банкнот будуть зображені культурні заходи або об'єкти, такі як пісенний фестиваль або бібліотека.

Однак, як зазначає видання, ці імена, запропоновані групою незалежних експертів і потім відібрані ЄЦБ, можуть виявитися спірними, оскільки представляють тільки шість із 20 країн єврозони.

Альтернативний варіант міститиме зображення птахів і річок на лицьовому боці банкнот, а також європейські інститути, включно із самим ЄЦБ, на зворотному боці.

Європейський центробанк відкриє конкурс на дизайн банкнот уже цьогоріч, остаточний варіант обере у 2026 році, а самі банкноти надійдуть в обіг лише через кілька років.