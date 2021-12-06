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Символ єдності ЄС: Європейський банк планує змінити дизайн банкнот євро

6 грудня, 2021 понедiлок
16:06
Світ євро

Європейський центральний банк планує розробити новий дизайн банкнот євро до 2024 року спільно із європейськими громадянами

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

"Після 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш близькими для європейців різного віку та походження", - сказала президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Вона наголосила, що євро є матеріальним і видимим символом того, що ЄС тримається і спільно діє навіть у кризових ситуаціях, а попит на готівку досі існує.

Як повідомляє пресслужба, новий дизайн базуватиметься на основі думки різних людей із усього Євросоюзу. Для цього створять фокус-групи і зберуть думки щодо можливих тем та варіантів оформлення нової банкноти.

Спочатку планують створити тематичну консультативну групу, до якої з кожної країни ЄС увійдуть по одному експерту із галузі історії, природничих та соціальних наук, технологій та візуального мистецтва. Вони складуть короткий список нових тем і передадуть його Керівній раді Європейського банку.

"Після пропозицій консультативної групи ЄЦБ закликає громадськість висловити свій внесок щодо тем, що входять до короткого списку. Після цього відбудеться конкурс дизайну нових банкнот, після якого ЄЦБ знову проведе консультації з громадськістю. Остаточне рішення прийме Керівна рада", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у банку, останнє дослідження щодо платіжного ставлення споживачів у зоні євро 2020 року показало, що у 2019 році найпопулярнішим засобом платежу для особистих роздрібних розрахунків була готівка. Попри те, що безготівкові розрахунки стали більш поширеними під час пандемії, попит на готівку все одно зріс. 

У Європейському банку наголошують, що у рамках різних стратегій Євросистема працює над тим, щоб готівка була надійним платіжним засобом і була доступною навіть після можливого запуску цифрового євро.

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євро
банкноти
Крістін Лагард
Європейський центральний банк
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