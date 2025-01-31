Путін не хоче говорити з Зеленським? Значить, говоритиме інший російський президент
Московити вважають, що служба українців у поліції окупантів — це злочин. А служба московитів і казаков в армії Власова — ето другоє. Так получілось
Московити вважають, що світ досі має бути їм вдячний за звільнення Аушвіца. Хоча Аушвіц звільнила совітська армія, зокрема, підрозділи, сформовані переважно з українців.
Далі. Московити вважають, що служба українців в поліції окупантів — це злочин. А служба московитів і казаков в армії Власова — ето другоє. Так получілось.
Також репресії проти євреїв в СРСР — це не продовження влаштованого наці Холокосту, яке добило локальну ідіш-культуру. А боротьба з лікарями-отруювачами, безрідними космополітами та формалістами в мистецтвах. Зрештою, смотрящій за УРСР перший секретар (тм) В.В.Щербицький був одночасно і україножером, і антисемітом. Одне іншому не заважало. От за русофобію йому би швидко прилетіло.
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Відкрите питання, кому світ має бути вдячним за звільнення ГУЛАГу? ГУЛАГ досі функціонує. Там сидять і російські дисиденти, і полонені з України. Хто ж стане визволителем цього разу?
Президент Путін не хоче вести переговори з президентом Зеленським? Значить, їх буде вести або президент РФ з іншим прізвищем, або цар Московії, який нарешті наведе традиційний порядок у своєму дещо меншому царстві. Та й у президента України до того часу може бути інше прізвище...
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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