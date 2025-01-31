Московити вважають, що світ досі має бути їм вдячний за звільнення Аушвіца. Хоча Аушвіц звільнила совітська армія, зокрема, підрозділи, сформовані переважно з українців.

Далі. Московити вважають, що служба українців в поліції окупантів — це злочин. А служба московитів і казаков в армії Власова — ето другоє. Так получілось.

Також репресії проти євреїв в СРСР — це не продовження влаштованого наці Холокосту, яке добило локальну ідіш-культуру. А боротьба з лікарями-отруювачами, безрідними космополітами та формалістами в мистецтвах. Зрештою, смотрящій за УРСР перший секретар (тм) В.В.Щербицький був одночасно і україножером, і антисемітом. Одне іншому не заважало. От за русофобію йому би швидко прилетіло.

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