Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська володіли ініціативою та вели наступ із 24 лютого до 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Україна перехопила ініціативу та почала широкомасштабний контрнаступ у серпні, звільнивши західну частину Херсонської області, нагадують аналітики.

Зазначається, що відтоді Україна не змогла почати новий великий контрнаступ, що дозволило конфлікту перерости в позиційну війну і надало росіянам можливість повернути ініціативу і підвищити планку для майбутніх українських контрнаступів.

На думку експертів Інституту, якби Захід почав працювати над повним переходом України на західне озброєння, коли така необхідність стала очевидною влітку 2022 року, можна було створити умови, які дозволили б Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона і тим самим позбавити РФ можливості відновити свої сили.

ISW вважає, що агресорка скористалася затримками з надання Україні зброї та відновила свій наступ на Бахмут наприкінці липня, хоча й він набрав обертів лише після того, як вагнерівці приєдналися до нього.

"Постійні затримки в постачанні західної військової допомоги, коли ставало очевидним, що є необхідність у ній або незабаром виникне, сприяли затягуванню конфлікту. Звичайно, це не єдина причина такого затягування, але Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання здатності України швидше звільняти більшу частину своєї території", - додали експерти.

Як відомо, Іспанія відправить танки Leopard Україні навесні.

А координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі каже, що минуть місяці, перш ніш перші Abrams США надійдуть до України.

Проте міністр оборони Олексій Резніков висловив сподівання, що обіцяні Україні танки будуть готові до застосування на фронті вже у березні 2023 року.

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