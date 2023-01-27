Про це заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі.

"Я не хочу вдаватися в конкретизацію, оскільки ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців", - сказав він.

Попри Кірбі зауважив, що адміністрація Джо Байдена "не збирається гаяти час" і почне тренувати українських військових, а також налагоджувати лінії забезпечення, щоб ЗСУ були готові відразу використовувати танки Abrams, коли вони нарешті прибудуть.

Водночас Кірбі не відповів на питання чи українська сторона отримає обіцяні бойові машини до кінця 2023 року.

24 січня у виданні The Wall Street Journal оприлюднили новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.

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