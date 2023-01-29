Про це Резніков розповів у інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

За його словами, потрібен час, щоб отримати танки та навчити екіпажі використовувати їх, але висловив сподівання, що вони будуть готові до весняної кампанії, та додав, що ціль поставлена на березень.

Він додав, що постачання танків "це не кінець, а лише початок історії".

За словами Резнікова, він сподівається, що нові два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військової авіації приведуть до позитивних результатів.

Міністр нагадав, що написав "список побажань Санті", в якому залишаються винищувачі, бойові літаки та ракети великої дальності, які б дозволили вражати російські склади палива та боєприпасів.

Резніков зазначив, що з розвитком війни почала надходити військова техніка, якої Україна колись не мала, зокрема протитанкова та зенітна зброя, а також артилерія великої дальності та системи ППО.

"Для мене все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли перемоги якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але, побачимо", - підсумував Резніков.

25 січня Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

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