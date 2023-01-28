Україна прагне отримати 24 сучасних винищувачі: в ідеалі — F-16, — Ігнат
У межах першого "авіаційного" пакету допомоги Україна очікує отримати по два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде 12 літаків
Про це розповів в інтерв'ю El Pais речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За словами Юрія Ігната, пріоритетом для українських пілотів є американські винищувачі F-16, однак також розглядається можливість надання французьких Rafale і шведських Gripen.
Речник повітряних сил додав, що для отримання літаків знадобиться не менш як пів року: цей час займатимуть як складні політичні дискусії, так і навчання пілотів та команд наземного обслуговування.
- Нагадаємо, кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість допомоги Україні винищувачами F-16 та оплатити танки Leopard 2.
- Станом на 21 січня відомо, що посол Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердив, що Вашингтон погодиться з ідеєю партнерів передати Україні винищувачі F-16.
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