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США підтримають передачу винищувачів F-16 союзниками Україні, - американський посол при ОБСЄ

21 січня, 2023 субота
09:44
війна з Росією

Посол Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердив, що Вашингтон погодиться з ідеєю партнерів передати Україні винищувачі F-16

Про це мовиться в інтерв'ю Delfi з Майклом Карпентером.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України… І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок", – сказав він.

На запитання, чи стосується твердження вище винищувачів F-16, посол відповів ствердно.

  • Нагадаємо, Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість допомоги Україні винищувачами F-16 та оплатити танки Leopard 2.

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