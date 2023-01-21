США підтримають передачу винищувачів F-16 союзниками Україні, - американський посол при ОБСЄ
Посол Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердив, що Вашингтон погодиться з ідеєю партнерів передати Україні винищувачі F-16
Про це мовиться в інтерв'ю Delfi з Майклом Карпентером.
"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України… І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок", – сказав він.
На запитання, чи стосується твердження вище винищувачів F-16, посол відповів ствердно.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість допомоги Україні винищувачами F-16 та оплатити танки Leopard 2.
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