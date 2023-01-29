ISW: війська РФ замінюють найманців Вагнера, аби посилити наступ на Бахмут
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кадрові військові РФ, імовірно, поступово замінюють виснажених вагнерівців, щоб продовжити наступ на Бахмут
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти зазначили, що етап наступу ПВК Вагнера на бахмутському напрямку, ймовірно, завершився захопленням Соледара орієнтовно 12 січня. Однак після цього найманці не досягли значних успіхів.
"Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні війська (ПДВ) діють навколо Бахмута: на світлинах видно російську БМД-4М – спеціальну механізовану техніку, яка використовується винятково ПДВ", - додали аналітики.
Так, Міноборони РФ усе частіше стало повідомляти про дії ПДВ у районі Бахмута із початку 2023 року: це вказує, що на напрямку збільшується частка російських кадрових військ.
Стверджується, що після перекидання додаткових сил РФ, імовірно, не вичерпала наступальний потенціал в районі Бахмута.
- Нагадаємо, днем раніше експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область.
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