Аналітики ISW назвали напрям можливого нового наступу армії РФ
Експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як ствердили фахівці, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганщині.
Окрім того, саме на цей напрямок РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі.
Аналітики попередили: імовірно, Росія запланувала наступ на Луганщину, однак це може статися і в районі Вугледара, Донецька область.
Одночасно зазначається, що за оцінкою експертів новий російський наступ із території Білорусі залишається маловірогідним. "Як і раніше немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі; Російські елементи в там здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій".
- Нагадаємо, вчора Bloomberg інформували, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
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