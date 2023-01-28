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Аналітики ISW назвали напрям можливого нового наступу армії РФ

28 січня, 2023 субота
06:25
війна з Росією російська армія, мобілізація

Експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як ствердили фахівці, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганщині. 

Окрім того, саме на цей напрямок РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі.

Аналітики попередили: імовірно, Росія запланувала наступ на Луганщину, однак це може статися і в районі Вугледара, Донецька область. 

Одночасно зазначається, що за оцінкою експертів новий російський наступ із території Білорусі залишається маловірогідним. "Як і раніше немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі; Російські елементи в там здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій".

  • Нагадаємо, вчора Bloomberg інформували, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

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Україна
російська армія
Луганщина
Донеччина
окупанти
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