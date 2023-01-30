Росіяни наступають на 4 напрямках, а ЗСУ відбили атаки в 10 населених пунктах, - Генштаб
Ворожі війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Проте українські воїни продовжують відбивати атаки ворога й знищили близько 20 окупантів та уразили 2 райони скупчення окупантів
Про це у ранковому зведенні 30 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.
Наша авіація протягом доби, 29 січня, завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.
Також підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.
Росія завдала авіаційного й 3 ракетних удари по Україні протягом доби
Противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких - по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Російські війська наступають на 4 напрямках, на інших - обороняються
Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Писарівка і Запсілля - Сумської та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.
На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.
На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.
- Ввечері 29 січня росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, загинула людина, ще троє - постраждали.
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