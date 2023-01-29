Росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, почалася пожежа

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

"Зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста. Київський район. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Раніше Синєгубов заявив, що росіяни завдали ударів по місту й закликав жителів Харкова залишатися в укриттях. До цього у місті було чути звуки вибухів.

Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300.

За добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення

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