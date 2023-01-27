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На Харківщині унаслідок дій росіян загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо поранені

27 січня, 2023 п'ятниця
08:50
війна з Росією

За добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші населені пункти", – пише очільник області.

Сьогодні о шостій годині ранку рашисти гатили по місту Куп'янськ. Російські снаряди влучили поблизу житлового будинку на відкриту місцевість. Унаслідок обстрілу загорілися гаражі. 

Учора у Дворічній Куп'янського району від дій ворога загинули двоє мирних жителів – чоловік та жінка.

У селищі Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована жінка 70 років, а у Вовчанську поранень зазнала 60-річна жінка.

26 січня між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району у полі на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Нині лікарі оцінюють стан одного потерпілого, як важкий, іншого – середньої тяжкості.

  • 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.
  • Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину. 
  • Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.
  • У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300.  
  • У четвер Росія атакувала Україну ракетами. Відомо про перші збиття ракет, тому Синєгубов закликає не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

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російська армія
окупанти
Харківщина
воєнні злочини Росії
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