Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші населені пункти", – пише очільник області.

Сьогодні о шостій годині ранку рашисти гатили по місту Куп'янськ. Російські снаряди влучили поблизу житлового будинку на відкриту місцевість. Унаслідок обстрілу загорілися гаражі.

Учора у Дворічній Куп'янського району від дій ворога загинули двоє мирних жителів – чоловік та жінка.

У селищі Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована жінка 70 років, а у Вовчанську поранень зазнала 60-річна жінка.

26 січня між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району у полі на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Нині лікарі оцінюють стан одного потерпілого, як важкий, іншого – середньої тяжкості.