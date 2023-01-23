Російська армія гатила по чотирьох громадах Харківської області, є жертви
22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині. Повідомляється, що загинула пенсіонерка, поранень зазнав чоловік
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів", - пише очільник області.
Унаслідок російської атаки у селі Петрівка Золочівської громади загинула 67-річна жінка.
У Куп'янську снаряд рашистів улучив у подвір'я житлової домівки.
Також у Вовчанську зафіксували влучання у приватний будинок. Від ворожого обстрілу поранення отримав 49-річний чоловік.
Крім того, близько 22:00 окупанти, попередньо із ЗРК С-300, завдали ракетного удару по селищу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.
- За день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.
- У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.
- 21 січня загарбники гатили по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим містах і селах Харківщини: уражено будинки, є поранений чоловік.
- Учора, 22 січня прокуратора повідомляла, що російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинуло двоє жінок, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду.
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