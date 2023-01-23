Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів", - пише очільник області.

Унаслідок російської атаки у селі Петрівка Золочівської громади загинула 67-річна жінка.

У Куп'янську снаряд рашистів улучив у подвір'я житлової домівки.

Також у Вовчанську зафіксували влучання у приватний будинок. Від ворожого обстрілу поранення отримав 49-річний чоловік.

Крім того, близько 22:00 окупанти, попередньо із ЗРК С-300, завдали ракетного удару по селищу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.

За день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.

У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.

21 січня загарбники гатили по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим містах і селах Харківщини: уражено будинки, є поранений чоловік.

Учора, 22 січня прокуратора повідомляла, що російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинуло двоє жінок, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду.