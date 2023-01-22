Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі росіяни тричі гатили по Нікопольщині: понад 30 снарядів випущено по Марганецькій громаді. Зазначається, що люди неушкоджені.

"Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівечені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля", - повідомив Валентин Резніченко.

Також під ураженням опинилося село поряд: там пошкоджено лінії електропередачі, більш як 500 квартир і будинків залишилися без енергопостачання.

Голова ОВА додав, що в інших містах і селах громади наслідки нічної атаки ще з'ясовуються.

Нагадаємо, за день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.

У суботу, 21 січня, загарбники обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, одне з підприємств зазнало руйнувань.

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