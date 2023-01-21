Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії. Одне з підприємств зазнало руйнування

Про це повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

"Протягом дня армія РФ, використовуючи РСЗВ та ствольну артилерію, здійснила обстріли Марганецької територіальної громади. Внаслідок чого, одне з підприємств зазнало руйнування. Люди не постраждали. В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій", - написав Євтушенко.

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