Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії. Одне з підприємств зазнало руйнування
У суботу, 21 січня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.
"Протягом дня армія РФ, використовуючи РСЗВ та ствольну артилерію, здійснила обстріли Марганецької територіальної громади. Внаслідок чого, одне з підприємств зазнало руйнування. Люди не постраждали. В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій", - написав Євтушенко.
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