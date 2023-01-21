РФ завдала більше 100 ударів по Сумщині за день. Осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстріли потрапили Середино-Будська, Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади Сумщини.

"Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля", - пише Живицький.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів. Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні. По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Після 8 ранку російський ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Відомо про 9 прильотів. Без постраждалих.

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку нашої території.

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