РФ завдала більше 100 ударів по Сумщині за день. Осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки
За день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстріли потрапили Середино-Будська, Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади Сумщини.
"Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля", - пише Живицький.
Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів. Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні. По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).
Після 8 ранку російський ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Відомо про 9 прильотів. Без постраждалих.
Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку нашої території.
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