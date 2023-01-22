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Окупанти обстріляли Харківщину: двоє жінок загинули, один чоловік зазнав поранень

22 січня, 2023 неділя
17:53
війна з Росією Окупанти обстріляли Харківщину

22 січня російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинуло двоє жінок, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора. 

Стало відомо, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 22 січня близько 14:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району.  В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок та повністю зруйновано господарську споруду", - йдеться у дописі.

Також, внаслідок цього обстрілу, загинула 66-річна жінка, яка перебувала у господарській будівлі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в telegram-каналі повідомив, що сьогодні, 22 січня, у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка.

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"Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків  обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили", - йдеться у дописі.

Окрім цього, під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення, госпіталізований у середньому стані. 

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російська армія
Харківщина
ракетний удар
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