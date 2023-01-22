Окупанти обстріляли Харківщину: двоє жінок загинули, один чоловік зазнав поранень
22 січня російська армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинуло двоє жінок, один чоловік зазнав поранень, пошкоджено житловий будинок, повністю зруйновано господарську споруду
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
Стало відомо, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 22 січня близько 14:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок та повністю зруйновано господарську споруду", - йдеться у дописі.
Також, внаслідок цього обстрілу, загинула 66-річна жінка, яка перебувала у господарській будівлі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в telegram-каналі повідомив, що сьогодні, 22 січня, у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка.
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"Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили", - йдеться у дописі.
Окрім цього, під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення, госпіталізований у середньому стані.
- 22 січня Російська армія вдарила ракетами С-300 по селах поблизу Запоріжжя, є зруйновані будинки.
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