Російська армія вдарила ракетами С-300 по селах поблизу Запоріжжя, є зруйновані будинки
Вночі та зранку російські війська завдали ракетного удару по двох селах на Запоріжжі, є зруйновані будинки
Про це у telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вночі ворог знову поцілив ракетами С-300 по мирних об'єктах нашої області. В результаті вибуху у Лежине постраждали домівки людей та інфраструктура села", - йдеться у дописі.
Вибуховою хвилею пошкоджені 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови.
Зранку агресор вдарив по Комишувасі. Там потрощено житлові будинки та інфраструктура, але люди вціліли.
Зазначається, що 172 обстріли по запорізьких громадах зафіксовано за добу. Постраждав 21 населений пункт, додалося ще 36 нових руйнувань.
- 22 січня повідомлялося, що понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.
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