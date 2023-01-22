Більш як 150 населених пунктів Херсонщини досі без світла, - ОВА
Понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Станом на 22 січня більш як 150 з 228 звільнених населених пунктів Херсонщини досі не мають електропостачання, причиною стали російські обстріли.
"Але вкрай необхідно, щоб Херсонобленерго прискорило темпи ремонту електромереж: люди не мають лишатися без електропостачання взимку. Доповів про це Президенту України. До Херсона прибуває робоча група для розв'язання цієї проблеми", - наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, ранком 22 січня Генштаб повідомляв, що попередньої доби загарбники знову обстріляли з усього спектру артилерії Херсонщину, зокрема: Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.
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