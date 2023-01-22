Про це Генеральний штаб ЗСУ поінформував на фейсбуці.

21 січня Росія завдала 1 ракетний та 27 авіаційних ударів по Україні

Упродовж доби загарбники завдали по Україні ракетного удару, також РФ здійснила 27 авіаційних ударів. Зокрема ворог 55 разів обстрілював із реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні", - наголосили в Генштабі.

ЗСУ відбили атаки поблизу 10 міст і сіл Донеччини й Луганщини

Попереднього дня ЗСУ відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Українська авіація ж тоді завдала по районах зосередження окупантів 14 ударів , 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ. А захисники ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.

Ситуація за напрямками

"Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються", - зазначили в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках фахівці не виявили наступальних угруповань загарбників.

Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони міст і сіл Бруски, що на Чернігівщині, Сопич - Сумщина, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку під обстрілами опинилися Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогнем опинилися позиції ЗСУ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни скерували свою артилерію на райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Нагадаємо, за день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.

У суботу, 21 січня, загарбники обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, одне з підприємств зазнало руйнувань.

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