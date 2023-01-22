Обстріли Харківщини: пошкоджено комбінат, окупанти поцілили в будинки, є поранений

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

21 січня російські військові обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічне, Ветеринарне та інші населені пункти Харківської області.

"У Куп'янську пошкоджено молочноконсервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік", - зазначив Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також наголосив, що, попри тривале гуманітарне розмінування, від мін і нерозірваних боєприпасів надалі страждають цивільні жителі області:

"Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості".

Нагадаємо, за день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.

У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.

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