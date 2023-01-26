Уночі армія РФ продовжувала обстріл Куп'янськ з ракет С-300

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби, 25 січня рашисти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

"Уночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих", - пише очільник області.

Відомо, що зруйновано особистий автомобіль співробітника Національної поліції.

Учора протягом доби у Куп'янську від артилерійських обстрілів постраждали житлова домівка, магазин запчастин та об'єкт цивільної промисловості.

У Вовчанську руйнувань зазнали домівки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

Також у селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджений приватний будинок.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Відомо про перші збиття ракет, тому Синєгубов закликає не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.

Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.

Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

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