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Війна з Росією: хроніка
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Уночі армія РФ продовжувала обстріл Куп'янськ з ракет С-300

26 січня, 2023 четвер
09:31
війна з Росією на фото: руйнування

У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби, 25 січня рашисти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

"Уночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих", - пише очільник області.

Відомо, що зруйновано особистий автомобіль співробітника Національної поліції.

Учора протягом доби у Куп'янську від артилерійських обстрілів постраждали житлова домівка, магазин запчастин та об'єкт цивільної промисловості.

У Вовчанську руйнувань зазнали домівки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

Також у селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджений приватний будинок.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Відомо про перші збиття ракет, тому Синєгубов закликає не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

  • 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.
  • Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину. 
  • Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

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Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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