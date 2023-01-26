Уночі армія РФ продовжувала обстріл Куп'янськ з ракет С-300
У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби, 25 січня рашисти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
"Уночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих", - пише очільник області.
Відомо, що зруйновано особистий автомобіль співробітника Національної поліції.
Учора протягом доби у Куп'янську від артилерійських обстрілів постраждали житлова домівка, магазин запчастин та об'єкт цивільної промисловості.
У Вовчанську руйнувань зазнали домівки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.
Також у селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджений приватний будинок.
У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Відомо про перші збиття ракет, тому Синєгубов закликає не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.
- 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.
- Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.
- Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.5Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе