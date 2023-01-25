Війська РФ обстріляли Куп'янськ, сталася пожежа
Вранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин", - написав він.
Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.
Минулої ж доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.
У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.
А в смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.
Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Вони госпіталізовані.
- 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.
- Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.
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