Війська РФ обстріляли Куп'янськ, сталася пожежа

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин", - написав він.

Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Минулої ж доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

А в смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Вони госпіталізовані.

22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.

Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.

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