Росіяни обстріляли село на Харківщині з артилерії: поранено двох людей

Про це інформує голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району", - пише очільник області.

Повідомляється, що унаслідок влучань російських снарядів поранення отримали двоє українців - 46-річна жінка та 59-річний чоловік. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями, у стані середньої тяжкості.

Також рашисти гатили з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча.

22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.

Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.