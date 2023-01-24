Росіяни обстріляли село на Харківщині з артилерії: поранено двох людей
24 січня російські загарбники обстріляли з артилерії село Липці на Харківщині. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей
Про це інформує голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району", - пише очільник області.
Повідомляється, що унаслідок влучань російських снарядів поранення отримали двоє українців - 46-річна жінка та 59-річний чоловік. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями, у стані середньої тяжкості.
Також рашисти гатили з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча.
- 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.
- Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину.
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