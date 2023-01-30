На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої на близьких дистанціях, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зауважив, що ворог намагається оточити Бахмут з флангів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація складна на Бахмутському напрямку. Битва за Бахмут триває з середини літа, битва інтенсивна й напружена. Ворог намагається вести наступальні дії, українська оборона відбиває ці спроби. Тривають піхотні бої на близьких дистанціях", - зазначив Іллєнко.
Офіцер батальйону "Свобода" також додав, що українські підрозділи, які перебувають на Бахмутському напрямку, гідно виконують бойові завдання, знищують ворога й тримають визначені позиції.
"Ворог робить спроби оточити місто з півдня та півночі й вийти на дороги, які сполучають Бахмут. Таким чином, противник намагається оточити місто з флангів", - пояснив Іллєнко.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кадрові військові РФ, імовірно, поступово замінюють виснажених вагнерівців, щоб продовжити наступ на Бахмут
- Ворожі війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Проте українські воїни продовжують відбивати атаки ворога й знищили близько 20 окупантів та уразили 2 райони скупчення окупантів
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