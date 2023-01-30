Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна на Бахмутському напрямку. Битва за Бахмут триває з середини літа, битва інтенсивна й напружена. Ворог намагається вести наступальні дії, українська оборона відбиває ці спроби. Тривають піхотні бої на близьких дистанціях", - зазначив Іллєнко.

Офіцер батальйону "Свобода" також додав, що українські підрозділи, які перебувають на Бахмутському напрямку, гідно виконують бойові завдання, знищують ворога й тримають визначені позиції.

"Ворог робить спроби оточити місто з півдня та півночі й вийти на дороги, які сполучають Бахмут. Таким чином, противник намагається оточити місто з флангів", - пояснив Іллєнко.