Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили системну взаємодію з НАТО

Про це глава Міноборони повідомив у facebook.

Під час зустрічі міністр, зокрема, подякував Столтенбергу за його послідовну позицію у підтримці України. Як зауважив Резніков, зараз РФ офіційно визнана найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО.

"Українські воїни сьогодні на полі бою захищають всю Європу. Ними захоплюється увесь світ! Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто. Роблю все, щоб свого часу це сталося де-юре", – додав глава Міноборони.