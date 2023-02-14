Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили системну взаємодію з НАТО
Міністр оборони Олексій Резніков обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом системну взаємодію України з Альянсом
Про це глава Міноборони повідомив у facebook.
Під час зустрічі міністр, зокрема, подякував Столтенбергу за його послідовну позицію у підтримці України. Як зауважив Резніков, зараз РФ офіційно визнана найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО.
"Українські воїни сьогодні на полі бою захищають всю Європу. Ними захоплюється увесь світ! Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто. Роблю все, щоб свого часу це сталося де-юре", – додав глава Міноборони.
- 14 лютого стало відомо, що аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з РФ через непередбачувані дії російської армії.
- 14 лютого повідомлялося, що держави НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу в конфлікті високої інтенсивності та застосування Статті 5 про взаємний захист або на випадок воєнних дій за межами цієї статті.
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