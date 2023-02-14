НАТО розробляє інструкції на випадок участі у високоінтенсивному конфлікті, – Bloomberg

Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє Bloomberg.

Стало відомо, що згідно з публікацією, міністри оборони країн НАТО на засіданні у Брюсселі цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи, в яких будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів Альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

Окрім цього, як стверджують обізнані джерела, в секретному документі будуть сплановані шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності, так званому конфлікті за статтею 5, у якому союзникам доведеться захищати один одного, а також на випадок військових подій за межами дії статті 5.

Читайте також: Глава Пентагону перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні

Стаття 5 – це положення НАТО про взаємну оборону, яке передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, членам Альянсу буде запропоновано переорієнтувати інвестиції на сили й засоби, необхідні для колективної оборони: більш важкі війська та потужну протиповітряну і протиракетну оборону.

У документі також буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій у цифрову модернізацію і на необхідності комплексного використання даних, отриманих від збройних сил.

Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО протягом наступних місяців детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.