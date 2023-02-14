НАТО розробляє інструкції на випадок участі у високоінтенсивному конфлікті, – Bloomberg
Держави НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу в конфлікті високої інтенсивності та застосування Статті 5 про взаємний захист або на випадок воєнних дій за межами цієї статті
Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє Bloomberg.
Стало відомо, що згідно з публікацією, міністри оборони країн НАТО на засіданні у Брюсселі цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи, в яких будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів Альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.
Окрім цього, як стверджують обізнані джерела, в секретному документі будуть сплановані шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності, так званому конфлікті за статтею 5, у якому союзникам доведеться захищати один одного, а також на випадок військових подій за межами дії статті 5.
Читайте також: Глава Пентагону перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні
Стаття 5 – це положення НАТО про взаємну оборону, яке передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.
За словами високопоставленого чиновника НАТО, членам Альянсу буде запропоновано переорієнтувати інвестиції на сили й засоби, необхідні для колективної оборони: більш важкі війська та потужну протиповітряну і протиракетну оборону.
У документі також буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій у цифрову модернізацію і на необхідності комплексного використання даних, отриманих від збройних сил.
Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО протягом наступних місяців детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.
- 14 лютого стало відомо, що аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з РФ через непередбачувані дії російської армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.15
-
EUR
Купівля 41.79Продаж 42.7
- Актуальне
- Важливе