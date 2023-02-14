Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець

Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець

14 лютого, 2023 вiвторок
09:48
війна з Росією Винищувачі НАТО

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з РФ через непередбачувані дії російської армії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Такі ситуації, як сьогодні трапилась з російськими винищувачами біля повітряного простору Польщі, будуть виникати частіше. Адже також можна згадати нещодавній ракетний обстріл території України, де одна із крилатих російських ракет пролетіла через повітряний простір Румунії, й власне вже це могло трактуватись, як агресія проти НАТО", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з боку РФ.

"Всі ці випадки на певному етапі можуть призвести до ускладнень і реакції країн НАТО. Зараз діяльність всього Альянсу скерована на те, щоб бойові дії вела українська армія, а союзники забезпечують допомогу Україні. Однак динаміка бойових дій може розвиватись непередбачувано. Країнам НАТО слід готуватись до того, що дії РФ можуть призвести до більшої ескалації з Альянсом", - додав він.


 

Росія
Польща
Румунія
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
НАТО
Читайте також:
Автор Антін Борковський
12 лютого, 2023 неділя
Жодна країна НАТО не отримала такої допомоги, як Україна, - посол Польщі Ціхоцький
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 лютого, 2023 понедiлок
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 лютого, 2023 понедiлок
Впродовж наступних кількох днів відбуватимуться важливі події навколо Бахмута, - Згурець
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.76
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 лютого
10:46
Електроенергія
Обмеження електропостачання у вівторок діють тільки в Одесі, - Укренерго
10:27
окупанти, орки
Росія не накопичила достатньо сил для прориву на жодному з напрямків, - британська розвідка
10:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Кілька міфів, що заважають нашій перемозі
10:02
МКС
Уперше в історії Саудівська Аравія відправить жінку в космос 
09:32
Японія
Японія заявила про серйозну стурбованість та неприйнятність загрози застосування ядерної зброї з боку РФ
09:24
Інфографіка
долар
Курс валют на 14 лютого: ціни в обмінниках України
09:05
обстріл Херсонщина
За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, 2 людини загинули
09:04
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Росіянам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
08:55
Албанія
В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів
08:43
Очаків. Наслідки обстрілу
Ворожі війська вранці гатили по Очаківській громаді Миколаївщини, пошкоджені будинки та адмінбудівлі
08:39
Ексклюзив
окупанти
Росіяни збільшили атаки на Оріхів, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:16
НАТО
НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів
08:10
Інфографіка
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники
08:01
OPINION
Володимир В'ятрович
Українську мову й історію України мають складати всі
08:00
Ексклюзив
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті 
07:44
путін
Путін разом з міноборони приховують великі втрати армії РФ під Вугледаром, - ISW
07:29
"Шпигунська куля" над США
Військові США знайшли в океані основну частину уламків китайської "шпигунської кулі"
06:55
Гаррі Кейн
"Мілан" - "Тоттенгем": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
06:49
російський літак винищувач
Винищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі
06:42
російські війська окупанти
Росіянам обіцяють доплату за кожен кілометр просування в Україні, а ЗСУ знищили два ворожих літаки, - Генштаб
06:05
У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА
05:58
Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН
05:55
Кіліан Мбаппе та Неймар (ліворуч) проти Баварії
ПСЖ - "Баварія": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
05:43
Японія
Японія розглядає прискорену закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk
05:30
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін міняє генералів, як шкарпетки, але це не вирішує проблем армії РФ, - Білий дім
05:02
підводний човен
Вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю, - розвідка Норвегії
04:35
українська артилерія
Головним на "Рамштайні" будуть не літаки, а ППО та боєприпаси для України, - Financial Times
04:08
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей
03:40
Джозеф Байден
Подякувати Польщі та підтвердити єдність НАТО: у Білому домі назвали мету візиту Байдена
03:13
Майя Санду
Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову, - НАТО
02:45
Пожежа на газопроводі у Ярославські області РФ
В Ярославській області РФ вибухнув магістральний газопровід
02:17
землетрус в Туреччині
Жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 37 тисяч людей
01:49
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин розповів, що українська ППО підбила літак, у якому він записував звернення до Зеленського
01:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
00:55
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив 186 військових і відзначив низку підрозділів, які воюють на сході
00:53
Пожежа у районі військового НДІ у Москві
У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ
00:26
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
В Україні у складі ПВК Вагнера вбили трьох кримінальних авторитетів, - Bellingcat
2023, понедiлок
13 лютого
23:59
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Близько 100 прильотів: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і скидали вибухівку з дронів
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: маємо підтримку європейських інституцій та лідерів щодо початку цього року переговорів про вступ України в ЄС
22:48
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: поранено літнього чоловіка, пошкоджено оселі та інфраструктуру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV