Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з РФ через непередбачувані дії російської армії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Такі ситуації, як сьогодні трапилась з російськими винищувачами біля повітряного простору Польщі, будуть виникати частіше. Адже також можна згадати нещодавній ракетний обстріл території України, де одна із крилатих російських ракет пролетіла через повітряний простір Румунії, й власне вже це могло трактуватись, як агресія проти НАТО", - розповів Згурець.
Аналітик наголосив, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з боку РФ.
"Всі ці випадки на певному етапі можуть призвести до ускладнень і реакції країн НАТО. Зараз діяльність всього Альянсу скерована на те, щоб бойові дії вела українська армія, а союзники забезпечують допомогу Україні. Однак динаміка бойових дій може розвиватись непередбачувано. Країнам НАТО слід готуватись до того, що дії РФ можуть призвести до більшої ескалації з Альянсом", - додав він.
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