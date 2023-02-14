Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Такі ситуації, як сьогодні трапилась з російськими винищувачами біля повітряного простору Польщі, будуть виникати частіше. Адже також можна згадати нещодавній ракетний обстріл території України, де одна із крилатих російських ракет пролетіла через повітряний простір Румунії, й власне вже це могло трактуватись, як агресія проти НАТО", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що країнам НАТО слід готуватись до можливої ескалації з боку РФ.

"Всі ці випадки на певному етапі можуть призвести до ускладнень і реакції країн НАТО. Зараз діяльність всього Альянсу скерована на те, щоб бойові дії вела українська армія, а союзники забезпечують допомогу Україні. Однак динаміка бойових дій може розвиватись непередбачувано. Країнам НАТО слід готуватись до того, що дії РФ можуть призвести до більшої ескалації з Альянсом", - додав він.

​​13 лютого онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки, у якій підозрюють російських хакерів.

14 лютого два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда



