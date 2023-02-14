Винищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі

Про це інформує міноборони Нідерландів, цитує Reuters.

Повідомлення про перехоплення російських військових літаків надійшло ввечері в понеділок, 13 лютого.

"Невідомий на той час літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда", - ідеться у заяві міністра оборони Нідерландів.

Зазначають, після ідентифікації з'ясували, що це два російські Су-27 Фланкери, які супроводжували російський Іл-20М Кут-А. Нідерландські винищувачі F-35 перехопили й супроводжували їх на відстані, а згодом передали супровід партнерам із НАТО.

Довідка: Іл-20М Кут-А - офіційна назва НАТО для російського літака-розвідника Іл-20М. Су-27 Фланкери - офіційна назва НАТО для винищувача Су-28.