Сайти НАТО атакували хакери, підозрюють російське угруповання

Про це повідомляють DW та Radio ERFT.

Зазначається, що представниця Північноатлантичного альянсу підтвердила dpa, що його кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, який зачепив кілька сайтів.

Раніше у Twitter з’явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО, після чого він деякий час був недоступним. В атаці звинуватили, зокрема, російське хакерське угруповання Killnet.

Його також пов’язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об’єктів критичної інфраструктури у Німеччині.

В альянсі зауважили, що постійно зіштовхуються з хакерськими загрозами і дуже серйозно ставляться до безпеки в кіберпросторі.