Сайти НАТО атакували хакери, підозрюють російське угруповання
Онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки з боку хакерів
Про це повідомляють DW та Radio ERFT.
Зазначається, що представниця Північноатлантичного альянсу підтвердила dpa, що його кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, який зачепив кілька сайтів.
Раніше у Twitter з’явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО, після чого він деякий час був недоступним. В атаці звинуватили, зокрема, російське хакерське угруповання Killnet.
Його також пов’язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об’єктів критичної інфраструктури у Німеччині.
В альянсі зауважили, що постійно зіштовхуються з хакерськими загрозами і дуже серйозно ставляться до безпеки в кіберпросторі.
- Нагадаємо, російські хакери атакували німецькі сайти 26 січня, що, вочевидь, стало відповіддю Москви на рішення уряду ФРН надати Україні танки Leopard 2. Проте завдяки зусиллям німецьких кіберфахівців вдалося мінімізувати наслідки російських хакерських атак, скоєних після рішення ФРН передати Україні танки.
- 28 січня стало відомо, що російські хакери під час другого туру виборів президента Чехії атакували вебсторінки тодішнього кандидата Петра Павла, МЗС країни та інші чеські сайти.
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