Після рішення про передачу Україні танків держустанови Німеччини зазнали атаки хакерів з РФ
Російські хакери атакували сайти кількох держустанов Німеччини та частково відключили їх – напередодні влада ФРН санкціонувала передачу Україні танків Leopard-2
Про це пише BBC, з посиланням на німецьких чиновників.
Хакери з російської групи Killnet зазвичай атакують сайти країн, що приймають невигідні для Росії політичні рішення.
У телеграм-каналі кіберзлочинців ведеться хроніка "атаки на головний вебресурс ФРН". Викладаються скриншоти нібито із сайту МВС та хаосу на табло одного з вокзалів.
Хакери визнають, що атакували внутрішню мережу берлінської лікарні. "Головну Берлінську багатофункціональну лікарню відключено від мережі. Чому і як? Та все просто – лікарі не мають доступу до своїх робочих онлайн кабінетів", - пишуть вони.
Хакери також заявляють, що вивели з ладу сайт Бундестагу, проте на момент написання поста сайт залишається доступним.
Німецька агенція боротьби з кіберзлочинністю заявила, що хакерська атака не призвела до значних перебоїв у роботі установ.
- Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- Напередодні стало відомо, що у Британії попередили про загрозу атак хакерів, пов'язаних з Росією та Іраном.
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