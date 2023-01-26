Про це пише BBC, з посиланням на німецьких чиновників.

Хакери з російської групи Killnet зазвичай атакують сайти країн, що приймають невигідні для Росії політичні рішення.

У телеграм-каналі кіберзлочинців ведеться хроніка "атаки на головний вебресурс ФРН". Викладаються скриншоти нібито із сайту МВС та хаосу на табло одного з вокзалів.

Хакери визнають, що атакували внутрішню мережу берлінської лікарні. "Головну Берлінську багатофункціональну лікарню відключено від мережі. Чому і як? Та все просто – лікарі не мають доступу до своїх робочих онлайн кабінетів", - пишуть вони.

Хакери також заявляють, що вивели з ладу сайт Бундестагу, проте на момент написання поста сайт залишається доступним.

Німецька агенція боротьби з кіберзлочинністю заявила, що хакерська атака не призвела до значних перебоїв у роботі установ.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Напередодні стало відомо, що у Британії попередили про загрозу атак хакерів, пов'язаних з Росією та Іраном.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb