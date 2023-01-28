Про це на брифінгу повідомила заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає Укрінформ.

За її словами, у середу та четвер DDoS-атаки спостерігалися на багатьох комп’ютерах і серверах "Здебільшого вдалося ці атаки відбити, тож масштабних і серйозних пошкоджень не сталося", - сказала представниця пресслужби уряду.

Вона додала, що Федеральне відомство інформаційної безпеки попередило уразливі інституції та дало поради, як протистояти таким атакам.

Насамперед кібератаки торкнулися сайтів аеропортів, установ фінансового сектора, органів влади федерального та земельного рівнів, зокрема, МВС землі Баден-Вюртемберг.

Відповідальність за атаки взяло на себе російське хакерське угруповання Killnet, лояльне Путіну. Вони заявили, що їхні дії є відповіддю на анонсоване постачання до України німецьких танків Leopard 2. Експерти не виключають, що угрупованню могли допомагати хакери-"волонтери".

Нагадаємо, російські хакери атакували німецькі сайти 26 січня, що, вочевидь, стало відповіддю Москви на рішення уряду ФРН надати Україні танки Leopard 2.

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