Під час другого туру президентських виборів сайти Чехії атакувати російські хакери

Про це інформує Радіо Прага.

На чолі хакерського нападу на чеські сайти стояла російська група NoName057(16). Вона неодноразово здійснювала кібератаки на інтернет-ресурси Чехії.

За даними компанії із забезпечення безпеки, під час другого туру хакери атакували вебсторінку кандидата в президента Чехії Петра Павла. Також напали на сайт "Охоронець держави" (Hlídač státu) та на сайт міністерства закордонних справ.

У чеському МЗС підтвердили спробу кібератаки.

"Ми можемо підтвердити, що сайт Міністерства закордонних справ став мішенню кібератаки, що, однак, не мало серйозних наслідків для інформаційної безпеки", - заявила прессекретарка відомства Мар'яна Вернерова.

Також Радіо Прага зазначає, що під час першого туру президентських виборів були зафіксовані такі ж кібератаки.