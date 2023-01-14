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Головна Світ Чехи проголосували у першому турі виборів президента. До вечора будуть результати

Чехи проголосували у першому турі виборів президента. До вечора будуть результати

14 січня, 2023 субота
15:17
Світ Чехія

О 15:00 за Києвом (це 14:00 за Прагою) в суботу, 14 січня 2023 року, у Чеській Республіці завершилося всенародне голосування у першому турі президентських виборів

У різних частинах країни явка коливалася від 50% до 75%, передають České noviny.

Чехи обирали майбутнього главу держави з восьми кандидатів.

Якщо жоден із них не набере понад 50% голосів, попереду Чехію чекає другий тур.

Підрахунок голосів має бути на вечір суботи.

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Найвірогідніше, що у фінал вийдуть генерал Петр Павел і колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш, зазначає видання.

"Серед фаворитів опитувань також була колишня ректорка Університету Менделя Дануше Нерудова, яка могла досягти двозначного результату. Вдповідно, за четверте місце боровся депутат від партії "Свобода та пряма демократія" (експосол Чехії у Києві та Москві - ред.) Ярослав Башта з сенаторами Павлом Фішером і Марком Гільшером", - йдеться у повідомленні від České noviny.

Аутсайдером виборів вважався колишній ректор Карлового університету Томаш Зіма. Згідно з опитуваннями, його мав випередити бізнесмен і колишній спортивний коментатор Карел Дівіш.

Довідка

Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті.

Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан.

  • Голосування у Чехії почалося у п'ятницю, 13 січня.
  • Наразі добігає кінця другий поспіль президентський термін Земана.

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вибори
Чехія
вибори президента
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