Про це вони сказали під час передвиборчих дебатів у вівторок, які проводив портал Blesk.

За словами Нерудової, вона спробувала марихуану ще в старших класах школи, а Павел сказав, що курив "траву" нещодавно в колі друзів.

Також ексвійськовий, який претендує на посаду президента Чехії, зізнався, що одного разу сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння й був позбавлений водійських прав на три місяці.

Інші кандидати також говорили про свої недоліки. Майже всі, окрім профспілкового лідера Йозефа Стредули, визнали, що вживають лайку, а сенатор Павел Фішер розповів, що кермував авто після випитого алкоголю, але за кордоном, де це не карається.

Водночас експрем'єр Чехії Андрей Бабіш, як повідомлялось, у дебатах брати участь відмовився.

Зазначимо, що марихуана в Чехії заборонена для рекреаційного використання, але її особисте зберігання було декриміналізоване з 2010 року, а медичний канабіс було легалізовано з 1 квітня 2013-го.

Перший тур майбутніх президентських виборів у Чехії відбудеться 13-14 січня, другий за потреби – 27-28 січня.

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