Двопартійна група конгресменів закликала Байдена дати Україні винищувачі F-16, - POLITICO
Група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16
Про це повідомило видання Politico.
Також група конгресменів США закликає Байдена сприяти передачі Україні подібних літаків.
"Надання даних літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", – йдеться у матеріалі.
Послання до американського президента підписали п’ять членів Палати представників Конгресу США. Троє є демократами, двоє – республіканцями.
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Окрім цього, відомо, що законодавці вважають, що F-16 або подібні до них літаки дозволили б українським військовим, зокрема, вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.
"F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україну високомобільною платформою, з якої можна було б націлювати російські ракети класу "повітря-повітря" і безпілотники, захищати українські сухопутні війська під час боїв з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі", - стверджують вони.
- 15 лютого стало відомо, що американські чиновники уклали контрактів на $522 млн із двома компаніями, які будуть виготовляти снаряди для українського війська.
- 16 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. У ній серед іншого євродепутати закликали передати Києву винищувачі.
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