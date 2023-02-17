Двопартійна група конгресменів закликала Байдена дати Україні винищувачі F-16, - POLITICO

"Надання даних літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", – йдеться у матеріалі.

Послання до американського президента підписали п’ять членів Палати представників Конгресу США. Троє є демократами, двоє – республіканцями.

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Окрім цього, відомо, що законодавці вважають, що F-16 або подібні до них літаки дозволили б українським військовим, зокрема, вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.

"F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україну високомобільною платформою, з якої можна було б націлювати російські ракети класу "повітря-повітря" і безпілотники, захищати українські сухопутні війська під час боїв з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі", - стверджують вони.