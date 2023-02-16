Європарламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ: закликав надати Україні винищувачі
Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. У ній серед іншого євродепутати закликали передати Києву винищувачі
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.
"У резолюції, присвяченій річниці війни Росії проти України, євродепутати рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність із народом і керівництвом України", - йдеться у пресрелізі.
Згідно з повідомленням, євродепутати підтверджують свою підтримку наданню військової допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідно, і закликають "серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів".
"Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією", - зазначили на сайті ЄП.
Резолюція закликає ухвалити десятий пакет антиросійських санкцій до кінця лютого, а також розпочати переговори про вступ України до ЄС.
- У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе