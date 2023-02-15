США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво боєприпасів для України
Американські чиновники уклали контрактів на $522 млн із двома компаніями, які будуть виготовляти снаряди для українського війська
Про це повідомляють Welt та Радіо Свобода з посиланням на AFP.
Замовлення отримали компанії Northrop Grumman Systems і Global Military Products.
Це сталося на тлі побоювань через те, що Україна швидко витрачає наявні артилерійські снаряди.
Армія США оголосила, що перші боєприпаси на це замовлення мають бути доставлені вже наступного місяця. Контракти фінансуються за рахунок ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.
- Раніше стало відомо, що США можуть передати Україні зброю та набої, вилучені у контрабандистів біля узбережжя Ємену.
- А згодом, що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги на суму $10 млрд для підтримки уряду України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
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