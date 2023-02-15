Про це повідомляють Welt та Радіо Свобода з посиланням на AFP.

Замовлення отримали компанії Northrop Grumman Systems і Global Military Products.

Це сталося на тлі побоювань через те, що Україна швидко витрачає наявні артилерійські снаряди.

Армія США оголосила, що перші боєприпаси на це замовлення мають бути доставлені вже наступного місяця. Контракти фінансуються за рахунок ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.