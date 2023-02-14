Підтримка функціонування уряду: США планують надати Україні новий пакет допомоги на $10 млрд, - ЗМІ
США готують новий пакет допомоги на суму $10 млрд для підтримки уряду України до річниці повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє Sky News із посиланням на американських чиновників.
Чиновники заявили, що адміністрація Байдена готує кілька заяв, спрямованих на те, щоб продемонструвати непохитну підтримку України з боку США у зв'язку з річницею війни наступного тижня.
Це включає нові санкції проти Росії та потенційний пакет допомоги у розмірі $10 млрд, щоб допомогти уряду в Києві продовжувати функціонувати.
Допомога у розмірі $10 млрд буде прямою бюджетною допомогою українському уряду, додали посадовці.
Очікується також, що найближчими днями буде оголошено про ще один великий пакет військової допомоги для України, повідомили офіційні особи.
- Нагадаємо, США можуть передати Україні зброю та набої, вилучені у контрабандистів біля узбережжя Ємену.
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