Про це повідомляє Sky News із посиланням на американських чиновників.

Чиновники заявили, що адміністрація Байдена готує кілька заяв, спрямованих на те, щоб продемонструвати непохитну підтримку України з боку США у зв'язку з річницею війни наступного тижня.

Це включає нові санкції проти Росії та потенційний пакет допомоги у розмірі $10 млрд, щоб допомогти уряду в Києві продовжувати функціонувати.

Допомога у розмірі $10 млрд буде прямою бюджетною допомогою українському уряду, додали посадовці.

Очікується також, що найближчими днями буде оголошено про ще один великий пакет військової допомоги для України, повідомили офіційні особи.