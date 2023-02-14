Про це пише WSJ.

Офіційні особи США заявили, що вони планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних запалів, вилучених протягом останніх місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Цей незвичайний крок відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися Америка та її союзники, оскільки вони намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці, оскільки її війна з Росією вступає в другий рік.

За даними Пентагону, США надали Україні понад 100 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї.

Завдання для адміністрації Байдена полягає в тому, щоб знайти юридичне обґрунтування вилучення зброї з одного конфлікту та передачі її іншому. Ембарго ООН на постачання зброї вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберігати або позбутися вилученої зброї.

Проте Байден міг би вирішити юридичне питання шляхом розробки виконавчого указу або співпраці з Конгресом, щоб надати США повноваження вилучати зброю та відправляти її в Україну. До того ж у Вашингтоні цю концепцію підтримують обидві партії.

Гвинтівки та боєприпаси були конфісковані в останні місяці США та Францією в рамках глобальних зусиль, зосереджених головним чином на запобіганні Ірану від контрабанди зброї до Ємену.

Як правило, зброя вилучається та знищується США та їхніми союзниками, які дотримуються ембарго ООН на постачання зброї Ємену. Але офіційні особи США заявили, що глобальні зусилля щодо постачання Україні зброї спровокували дискусію щодо відправлення конфіскованих військових припасів до Києва.